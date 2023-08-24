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Федерация тяжелой атлетики России предложила IWF альтернативный вариант декларации для допуска спортсменов

В начале августа Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена к чемпионату мира в нейтральном статусе.

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