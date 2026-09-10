Шарль Леклер: Я прямо сказал Хэмилтону, что.Открытый источникПилот Ferrari Шарль Леклер признал, что перешел грань дозволенного в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран При Италии, и заявил, что после гонки они смогли спокойно обсудить произошедшее.