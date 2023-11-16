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Богдан Богданович не попал 3-очковый на равенство в концовке матча с «Никс»

Богдан Богданович не попал 3-очковый на равенство в концовке матча с «Никс»

«Нью-Йорк» в напряженной концовке добыл победу против «Атланты» – 116:114. За 8 секунд до конца при «-3» Богдан Богданович смазал 3-очковый на равенство в счете.

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