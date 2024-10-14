Расчеты «Тор-М2» защищают небо курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» зенитного ракетного полка группировки войск «Север» продолжают круглосуточно обеспечивать российским войскам в приграничном районе Курской области надежный щит от угроз с воздуха.
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