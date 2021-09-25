Агенты во FreeBritney и прослушка. Бывшие работники Бритни Спирс раскрыли детали строгого опекунства

За несколько дней до очередного слушания по делу об опекунстве певицы Бритни Спирс The New York Times и Hulu показали фильм Controlling Britney Spears, раскрывающий подробности строгого контроля над жизнью звезды.
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