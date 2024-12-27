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Спички - не игрушка

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Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы

Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы

Трудовых мигрантов хотят привязывать к одному работодателю, чтобы устранить дефицит рабочей силы в конкретных сферах и пресечь текучку кадров — такое предложение содержится в плане поддержки строительной отрасли, подготовленном Минстроем России и внесенном на согласование в аппарат правительства, его уже поддержали Минтруд и Минфин, сообщают СМИ.

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