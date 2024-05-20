В Иркутске прошел книжный фестиваль "КнигаМай"

Новый книжный фестиваль "КнигаМай" завершился в Иркутске. Мероприятие проходило в рамках проекта "Читающая Россия", инициированного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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