Как в Берлине проходили выборы в Госдуму: репортаж

За границей россияне сегодня голосовали. В Берлине участок организовали в российском посольстве.Участник выборов рассказал Daily Storm, что днем 20 сентября у посольства РФ в столице Германии было не так много людей.
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