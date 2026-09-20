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Daily Storm

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Как в Берлине проходили выборы в Госдуму: репортаж

Как в Берлине проходили выборы в Госдуму: репортаж

За границей россияне сегодня голосовали. В Берлине участок организовали в российском посольстве.Участник выборов рассказал Daily Storm, что днем 20 сентября у посольства РФ в столице Германии было не так много людей.

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