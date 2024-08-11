Раскрыты подробности дела о поставке в Минобороны бракованных бронежилетов

В деле о некачественных бронежилетах для Минобороны появились подробности – по версии следователей, злоумышленники купили недвижимость и доли в компаниях на деньги, выделенные в рамках государственного контракта .
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