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Вести Севастополь

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Годовщине референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с РФ посвятили «Разговоры о важном»

На Крымском полуострове вспоминают исторические события 11-летней давности. 16 марта 2014 года в Севастополе состоялся референдум, в ходе которого абсолютное большинство жителей города проголосовало за воссоединение с Россией.

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