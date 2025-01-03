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  • Варлам Устрялов
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NYT: в кенийской деревне упал космический мусор весом около 500 кг

NYT: в кенийской деревне упал космический мусор весом около 500 кг

Падение космического мусора испугало жителей одной из деревень в Кении, сообщает The New York Times.По информации издания, в районе деревни в округе Макуэни упало металлическое кольцо диаметром около 2,5 м и весом до 500 кг.

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