NYT: в кенийской деревне упал космический мусор весом около 500 кг

Падение космического мусора испугало жителей одной из деревень в Кении, сообщает The New York Times.По информации издания, в районе деревни в округе Макуэни упало металлическое кольцо диаметром около 2,5 м и весом до 500 кг.
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