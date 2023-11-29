МИД УКРАИНЫ СРАВНИЛ ЗАПАД СО СТАДОМ СЛОНОВ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил Запад со стадом слонов, которое защищает его страну. Во время совместной пресс-конференции главы евродипломатии Жозепа Борреля и главы МИД Украины журналист спросил, как они относятся к сообщениям об усталости европейских стран от украинского конфликта, сравнив ситуацию со "слоном в комнате" - с обстоятельством, о котором всем знают, но никто не говорит.