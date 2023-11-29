Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Взрывной генератор сверхмощного магнитного поля. Разработал академик Сахаров. В простейшем случе это разрезанная вдол...Ядерное оружие мо...
  • Mikhail Stepanov
    Вопрос не в снарядах, дебилы! Никто воевать с Германией на поле боя не планирует - удар ракетами с ядерными боеголовк..."Бундесвер не про...
  • Лев Добрый
    Слушай сюда балбес, ты уже не знаешь, что делать, ну какие санкции, ну что ты мелешь!😎😀👈👍США выдвинули нов...

МИД УКРАИНЫ СРАВНИЛ ЗАПАД СО СТАДОМ СЛОНОВ

МИД УКРАИНЫ СРАВНИЛ ЗАПАД СО СТАДОМ СЛОНОВ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил Запад со стадом слонов, которое защищает его страну. Во время совместной пресс-конференции главы евродипломатии Жозепа Борреля и главы МИД Украины журналист спросил, как они относятся к сообщениям об усталости европейских стран от украинского конфликта, сравнив ситуацию со "слоном в комнате" - с обстоятельством, о котором всем знают, но никто не говорит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх