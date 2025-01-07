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Глава Минфина США Йеллен и вице-премьер КНР Хэ Лифэн провели виртуальную встречу

Глава Минфина США Йеллен и вице-премьер КНР Хэ Лифэн провели виртуальную встречу

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и зампремьера Госсовета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн провели в виртуальном режиме встречу в рамках усилий по "ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями".

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