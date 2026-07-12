Монако является крупным мафиозным центром Европы — Кургинян

Монако является крупным мафиозным центром Европы, и если там происходят «взрывы», то это говорит о переделе сфер влияния, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 июля в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».