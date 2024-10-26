В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли цех по ремонту промышленного станочного оборудования

На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» начал работу цех по ремонту высокоточных и высокопроизводительных шпиндельных узлов для металла, стекла, пластика и дерева, а также фрезерных голов отечественного производства.
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