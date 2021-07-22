Почему в России никогда не было и не будет свободного рынка – мое мнение

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Как меня раздражает выражение – НЕ ВПИСАЛСЯ В РЫНОК! Что значит это выражения я не понимаю до сих пор! Вот родилась я, жила себе не тужила, работала на совесть, семью создала, и вдруг пришли какие-то люди – разрушили предприятие, отобрали зарплату, отобрали пенсию и на все мои недовольства отвечают – да вы просто в рынок не вписались! В смысле не вписалась? А как туда надо было вписываться??? А, когда туда записывали??? Я что, проспала что ли??? Я ж глупая, как раньше думала: Работаешь честно и ответственно, не воруешь, законы соблюдаешь, людей не обижаешь, в семье у тебя порядок, ребенок воспитанный – ну и, собственно все – вот ты уже порядочный человек и достойный гражданин своей страны.