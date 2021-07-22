Театр абсурда

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Почему в России никогда не было и не будет свободного рынка – мое мнение

Почему в России никогда не было и не будет свободного рынка – мое мнение

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Как меня раздражает выражение – НЕ ВПИСАЛСЯ В РЫНОК! Что значит это выражения я не понимаю до сих пор! Вот родилась я, жила себе не тужила, работала на совесть, семью создала, и вдруг пришли какие-то люди – разрушили предприятие, отобрали зарплату, отобрали пенсию и на все мои недовольства отвечают – да вы просто в рынок не вписались! В смысле не вписалась? А как туда надо было вписываться??? А, когда туда записывали??? Я что, проспала что ли??? Я ж глупая, как раньше думала: Работаешь честно и ответственно, не воруешь, законы соблюдаешь, людей не обижаешь, в семье у тебя порядок, ребенок воспитанный – ну и, собственно все – вот ты уже порядочный человек и достойный гражданин своей страны.

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Ингерман Ланская
трепло егешное - глупая подростковая ахинея
Ночной кошмар
Аффторша, если не чувствуешь запаха, срочно проверься на ковид. Хотя тебе это вряд ли поможет. Маразм не лечится.
vladimir bedarev
На любой спрос найдётся нужный товар- это и есть Рынок. Скажем нужно чайник починить - найдётся специалист по чайникам. Нужны подвиги- найдутся специалисты по созданию проблем, а также найдутся специалисты по решению проблем- это и есть рынок.

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