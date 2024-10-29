Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:За прошедшую ночь при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено7 (семь) украинских БПЛА.
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