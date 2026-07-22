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Регионы России

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Министр образования Великобритании Люси Пауэлл уличена в искажении данных о поступлении в Оксфорд

Министр образования Великобритании Люси Пауэлл уличена в искажении данных о поступлении в Оксфорд

Министр образования Великобритании Люси Пауэлл оказалась в центре скандала после публикации расследования Financial Times, которое выявило неточности в её заявлении о поступлении в Оксфордский университет в 1993 году.

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