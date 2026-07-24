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Царьград

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В Пермском крае «черный лесоруб» вырубил ели на 1 млн рублей

В Пермском крае «черный лесоруб» вырубил ели на 1 млн рублей

В Барде сотрудники полиции совместно с лесничим в рамках совместного рейда выявили на территории Сарашевского участкового лесничества следы незаконной вырубки.

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