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  • владимир коверко
    в 1976 летел в харьков, один из 4-ёх моторов загорелся, ему перекрыли топливо , он перестал дымить и самолёт долетел ...Ох уж эти русские!..
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Предали даже память о предках. Команда Пашиняна ведёт Армению к катастрофе

Предали даже память о предках. Команда Пашиняна ведёт Армению к катастрофе

ИГОРЬ  ЛИСИН Правительство Никол Пашиняна продолжает забавлять нас своими нелогичными и абсурдными заявлениями, а также демонстрировать всему миру парад национал-предательства.

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Читая статью, и вспоминаю убогую идею философов и политологов: «Ещё немного, и народ возьмется за вилы…, и свергнет ненавистную власть!». Паранойя! А что такое народ? Да большей частью это тупое и безграмотное сборище, всеми силами старающееся приспособиться к существующим реалиям! И никаких пашинянов он свергать не будет! Им, наоборот, выгодно включиться в русофобию, чтобы этим оправдать свою бедность и нескладность!
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