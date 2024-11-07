Предали даже память о предках. Команда Пашиняна ведёт Армению к катастрофе

ВЗ

Вячеслав Зязев

Читая статью, и вспоминаю убогую идею философов и политологов: «Ещё немного, и народ возьмется за вилы…, и свергнет ненавистную власть!». Паранойя! А что такое народ? Да большей частью это тупое и безграмотное сборище, всеми силами старающееся приспособиться к существующим реалиям! И никаких пашинянов он свергать не будет! Им, наоборот, выгодно включиться в русофобию, чтобы этим оправдать свою бедность и нескладность!