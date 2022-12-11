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Костин об «Эдмонтоне»: «Чувствую себя как дома, даже журналисты нравятся. Здесь настоящая семья»

Клим Костин заявил, что ему очень нравится в «Эдмонтоне».  23-летний форвард перешел в «Ойлерс» из «Сент-Луиса» в октябре в результате обмена.

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