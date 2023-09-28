Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Уже построили 32,5 км дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале проинформировал граждан о том, что Южная рокада к настоящему моменту готова почти на 85 процентов.