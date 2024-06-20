Генсек НАТО Столтенберг: договор России и КНДР должен сплотить страны Запада

Сближение таких стран, как Россия, КНДР, Иран и Китай, должно сплотить Запад в борьбе за демократию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал об этом в ответ на заключение российско-северокорейского договора о партнерстве, сообщило агентство Reuters.