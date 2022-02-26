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Басурин: подразделения НМ ДНР взяли под контроль Павлополь и Пищевик

Басурин: подразделения НМ ДНР взяли под контроль Павлополь и Пищевик

Он добавил, что украинская морская пехота оставила позиции в районе Гнутово и Талаковки. Ранее армия ДНР прорвала оборону украинских националистических батальонов и вышла к Волновахе, а также значительно продвинулась в Северодонецком направлении.

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