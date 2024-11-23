Недосягаемый Маск

Американский бизнесмен Илон Маск, чье состояние за последний год увеличилось почти на $120 млрд, побил свой собственный рекорд и вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Bloomberg, передает rbc.
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