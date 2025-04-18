"Зачем таких обучать на бюджете?": министр сельского хозяйства предложил отбирать дипломы за отказ работать по специальности

АЛЕКСАНДР Крымский Раньше так и было. Отучился отработай 3-5 лет по направлению из училища техникума или вуза.

Александр Хироников "Надо стимулировать людей работать по специальности, а не бесконечно увеличивать наказание для тех, кто пытается найти более выгодное место для работы», – сказал Смолин. Предложите стимулы. Не подписанные Вами, а утвержденные Госдумой. Чтобы это были реальные стимулы, а не 500 рублей в базарный день.