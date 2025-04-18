"Зачем таких обучать на бюджете?": министр сельского хозяйства предложил отбирать дипломы за отказ работать по специальности

Денис Кратюк уверен, что такая мера поможет сократить кадровый дефицит. Сельское хозяйство, как и многие другие сферы, страдает от кадрового голода.
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