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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Зачем таких обучать на бюджете?": министр сельского хозяйства предложил отбирать дипломы за отказ работать по специальности

"Зачем таких обучать на бюджете?": министр сельского хозяйства предложил отбирать дипломы за отказ работать по специальности

Денис Кратюк уверен, что такая мера поможет сократить кадровый дефицит. Сельское хозяйство, как и многие другие сферы, страдает от кадрового голода.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Раньше так и было. Отучился отработай 3-5 лет по направлению из училища техникума или вуза.
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3 час.
Александр Хироников
&quot;Надо стимулировать людей работать по специальности, а не бесконечно увеличивать наказание для тех, кто пытается найти более выгодное место для работы», – сказал Смолин. Предложите стимулы. Не подписанные Вами, а утвержденные Госдумой. Чтобы это были реальные стимулы, а не 500 рублей в базарный день.
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2 час.
Гулька
Оклад рядового преподавателя Аграрного института 20 000 рублей. Это даже меньше чем федеральная минималка... О чем можно говорить, если курьер на самокате имеет в день столько?
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36 мин.
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