Христос воскрес, воистину воскрес! Сегодня повторяем вновь и вновь...

Алла Неизвестная

Пусть Пасха станет для Вас незабываемым, чудесным праздником, и подарит Вам множество самых приятных эмоций, событий и впечатлений! Желаю Вам никогда не испытывать горький вкус печали и разлуки, а наслаждаться удовольствием встреч и радостных минут жизни! Любви Вам и большого счастья! Христос Воскрес! Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья! Желаю быть любимыми и любить от всего сердца. Всех с праздником!