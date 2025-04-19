Христос воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаем в Ваш дом добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надёжные и верные друзья.
Христос воскрес, воистину воскрес! Сегодня повторяем вновь и вновь...
Комментарии
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Людмила Фирстова
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1 д.
Ирина Коновалова
Воистину, воскресе!!!
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1 д.
Алла Неизвестная
Пусть Пасха станет для Вас незабываемым, чудесным праздником, и подарит Вам множество самых приятных эмоций, событий и впечатлений! Желаю Вам никогда не испытывать горький вкус печали и разлуки, а наслаждаться удовольствием встреч и радостных минут жизни! Любви Вам и большого счастья! Христос Воскрес! Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья! Желаю быть любимыми и любить от всего сердца. Всех с праздником!
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21 час.
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