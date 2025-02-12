Медведев о звании народной команды: «Пускай оно останется за «Спартаком». Это горячо любимая многими команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов»

«Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» – это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях.
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