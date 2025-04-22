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"Всех обманул": Боец "Мультик" рассказал, как перехитрил охотившиеся за ним FPV-дроны ВСУ

"Всех обманул": Боец "Мультик" рассказал, как перехитрил охотившиеся за ним FPV-дроны ВСУ

По его словам, ВСУ применяет новые FPV-дроны с усиленным зарядом.Боец с позывным "Мультик" из 242-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" рассказал о том, как ему удалось уйти от атаки роя FPV-дронов ВСУ, которые, по его словам, теперь оснащены "усиленным зарядом".

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