"Всех обманул": Боец "Мультик" рассказал, как перехитрил охотившиеся за ним FPV-дроны ВСУ

По его словам, ВСУ применяет новые FPV-дроны с усиленным зарядом.Боец с позывным "Мультик" из 242-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" рассказал о том, как ему удалось уйти от атаки роя FPV-дронов ВСУ, которые, по его словам, теперь оснащены "усиленным зарядом".