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Госдеп США: ракета России «Орешник» должна быть запрещена. Она разрушает архитектуру безопасности НАТО

Госдеп США: ракета России «Орешник» должна быть запрещена. Она разрушает архитектуру безопасности НАТО

Госсекретарь (глава Госдепа) Энтони Блинкен заявил, что новую гиперзвуковую ракету России «Орешник» необходимо запретить, цитата, в порядке повышенной экстренности.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Скорее запретят Госдеп с этим испуганным жидом блинкиным
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1 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
А Эсли руские одолжать .&quot;.орешники &quot;..&quot;Обединеного запада&quot;и..конечно&quot;Весь Мыр&quot;...??
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1 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Завыли, испугались? Значит все сделали верно! Браво конструкторам , изобретателям России!!!!Нечисть испугалась не на шутку &quot; животворящего креста&quot;!
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15 мин.

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