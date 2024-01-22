Порядка 100 млрд евро собирается потратить ЕС на реинкарнацию своего оборонного комплекса. Если верить заявлению комиссара по внутреннему рынку, Тьерри Бретону, который обещал в феврале представить детальный план этой реформы.
Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости
Комментарии
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Леонтий Букштейн
А ведь он прав, этот француз. Ну, естественно, кроме утверждения о подлости Путина. Был бы он таковым - от ЕС не осталось бы мокрого места, он же не вооружен и совсем для России не опасен. А вот что касается отношений США и Европы, то это отношения хозяина и вассала. Вот где уж хитрость и подлость в полном объёме: не ушли из Европы после войны, которую не они выиграли, США прочно тут обосновались и угрожают России с завидным постоянством. И. судя по всему, вассальная Европа нескоро станет самостоятельной. Сотворить такое - уметь надо, а в этом США большие мастаки.
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