Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    повесить пидараОзирался, опасаяс...
  • АндрейБорков
    Все Лолита - прощ...
  • леонид рыбаков
    Афторы вы вообще где и как да нас..ь она меня за мои деньги должна была развлекать и все понимаете и всеееее Это вы ж...Все Лолита - прощ...

Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

Порядка 100 млрд евро собирается потратить ЕС на реинкарнацию своего оборонного комплекса. Если верить заявлению комиссара по внутреннему рынку, Тьерри Бретону, который обещал в феврале представить детальный план этой реформы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
А ведь он прав, этот француз. Ну, естественно, кроме утверждения о подлости Путина. Был бы он таковым - от ЕС не осталось бы мокрого места, он же не вооружен и совсем для России не опасен. А вот что касается отношений США и Европы, то это отношения хозяина и вассала. Вот где уж хитрость и подлость в полном объёме: не ушли из Европы после войны, которую не они выиграли, США прочно тут обосновались и угрожают России с завидным постоянством. И. судя по всему, вассальная Европа нескоро станет самостоятельной. Сотворить такое - уметь надо, а в этом США большие мастаки.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх