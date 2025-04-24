Трамп планирует снизить пошлины для автопроизводителей США в 2025

Президент США Дональд Трамп намерен освободить автопроизводителей от ряда пошлин после активного лоббирования со стороны руководителей индустрии в последние недели, сообщает Financial Times, ссылаясь на два источника.
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