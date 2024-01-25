РИА Новости: ударами по Харькову и области уничтожены более 130 бойцов РДК и ВСУ

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что более 30 бойцов "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области были ликвидированы российскими ракетными ударами в ночь на среду.