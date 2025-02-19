Депутат от АдГ сообщил об анонимках с угрозами с украинских доменов

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в беседе с "Известиями" сообщил, что получил семь писем с угрозами с электронных почт с украинскими доменами.
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