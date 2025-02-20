В ЛНР рассказали об активизации ВСУ на одном из участков фронта

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в кременских лесах и используют БПЛА. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.