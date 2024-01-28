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Удаленщики или офисные сотрудники: раскрыто, кого увольняют чаще

В 2023 году удаленных сотрудников увольняли на 35% чаще, чем их коллег, регулярно посещавших офис. В прошлом году работы лишились 10% полностью удаленных сотрудников и 7% работников с гибридным графиком, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование Live Data Technologies.

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