Удаленщики или офисные сотрудники: раскрыто, кого увольняют чаще

В 2023 году удаленных сотрудников увольняли на 35% чаще, чем их коллег, регулярно посещавших офис. В прошлом году работы лишились 10% полностью удаленных сотрудников и 7% работников с гибридным графиком, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование Live Data Technologies.