"Вагнер" уходит на отдых

Пригожин объявил о начале вывода сил ЧВК "Вагнер" из Артемовска.На смену "Вагнеру" зайдут силы МО РФ и РосгвардииРанее Пригожин заявлял, что до 1 июля ЧВК "Вагнер" на фронте не будет - ЧВК будет пополняться и отдыхать после многомесячных боев.