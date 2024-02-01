Наследница российского подразделения SAP до конца года выпустит собственную ERP-систему, но конкуренты сомневаются в успехеКомпания «Лаб СП», основанная топ-менеджерами российского подразделения SAP и занимающаяся технической поддержкой ПО SAP в России, планирует запустить собственные CRM- и ERP-системы, которые могут стать заменой решений SAP, сообщил «Коммерсантъ».