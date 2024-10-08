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Мусаев, Галактионов, Семак, Личка, Тедеев номинированы на приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ

На награду по итогам сентября претендуют пять специалистов: Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место); Михаил Галактионов, «Локомотив» (9 очков, 3 матча, 2-е место); Сергей Семак, «Зенит» (6 очков, 3 матча, 3-е место); Марцел Личка, «Динамо» (7 очков, 3 матча, 4-е место); Заур Тедеев, «Акрон» (6 очков, 3 матча, 9-е место).

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