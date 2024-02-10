Песков назвал главную цель интервью Путина Карлсону

По его словам, огромное количество просмотров "вовсе не значит" поддержку Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону - это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.