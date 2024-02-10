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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Песков назвал главную цель интервью Путина Карлсону

Песков назвал главную цель интервью Путина Карлсону

По его словам, огромное количество просмотров "вовсе не значит" поддержку Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону - это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

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