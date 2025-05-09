Почему не надо выбрасывать кофейную гущу, если вам нужно хорошее удобрение Алёна ЮрьеваМногие привычно выбрасывают кофейную гущу после заваривания ароматного напитка, даже не подозревая, что в мусор отправляется настоящее сокровище для сада.