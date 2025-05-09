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Почему не надо выбрасывать кофейную гущу, если вам нужно хорошее удобрение

Почему не надо выбрасывать кофейную гущу, если вам нужно хорошее удобрение

Почему не надо выбрасывать кофейную гущу, если вам нужно хорошее удобрение Алёна ЮрьеваМногие привычно выбрасывают кофейную гущу после заваривания ароматного напитка, даже не подозревая, что в мусор отправляется настоящее сокровище для сада.

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