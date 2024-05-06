Во Франции заявили, что ядерными учениями Путин дает сигнал Западу

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Объявив о начале ядерных учений, власти России предупредили всех западных союзников Украины, поставляющих ей оружие, считает французский эксперт по вопросам международных отношений Галлагер Фенуик.
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