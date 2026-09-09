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Царьград

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Новая угроза для вашего авто: Чем бензин Евро-4 опасен для современных машин

Новая угроза для вашего авто: Чем бензин Евро-4 опасен для современных машин

Власти разрешили продажу топлива устаревших стандартов до июля 2027 года. Разбираемся, кто может заправляться им без страха, а кому стоит поискать колонку с Евро-5.

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