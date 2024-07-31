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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит: «В НБА есть игроки, которых обменяли, потому что они встречались с женой товарища по команде»

Телеведущий ESPN рассказал о неожиданных практиках, которые встречаются в НБА. «Я даже не знаю, рассказывать ли вам о том, что я знаю.

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