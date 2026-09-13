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Пятый канал

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Леди Гага поставила карьеру на паузу ради ребенка

Леди Гага поставила карьеру на паузу ради ребенка

Американская певица Леди Гага приостановила творческую деятельность — все внимание артистка сосредоточила на новорожденном малыше.

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