Гауфф о победе над Циньвэнь Чжэн: «Корт был очень медленным на протяжении всего матча. Надеюсь, на финале будет побыстрее»

Гауфф за 3 часа 32 минуты обыграла китаянку в полуфинале в Риме – 7:6(3), 4:6, 7:6(4). – Был конкретный момент в матче, когда вы почувствовали, что корт очень медленный? – Если честно, для меня корт был очень медленным на протяжении всего матча.