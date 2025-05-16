Гауфф о победе над Циньвэнь Чжэн: «Корт был очень медленным на протяжении всего матча. Надеюсь, на финале будет побыстрее»

Гауфф за 3 часа 32 минуты обыграла китаянку в полуфинале в Риме – 7:6(3), 4:6, 7:6(4). – Был конкретный момент в матче, когда вы почувствовали, что корт очень медленный? – Если честно, для меня корт был очень медленным на протяжении всего матча.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Макрон про хиджабы: «Поддерживаю Олимпийскую хартию, запрещающую ношение любых религиозных символов во время соревнований. Это вопрос равенства мужчин и женщин»
- Ротенберг выложил фото с парада Победы на Красной площади: «Каждый год 9 мая Россия отдает дань памяти тем, кто сражался за мир. Колонны солдат, ветераны, авиация – все это напоминает: подвиг не забыт»
- ЦСКА готов предложить 10+5 млн евро за 20-летнего хавбека «Сан-Паулу» Алвеса (UOL)
Свежие комментарии