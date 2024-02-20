Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель© AP Photo / Virginia Mayo Вчера 29K прочитали Дмитрий Бавырин Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО.
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