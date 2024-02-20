МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Южанин
    Послание гейропейцам!..Газ для Германии:...
  • Россиянин
    Надо бы нанять хуситов для обороны Крыма.Минусовка на обед...
  • Сергей Туренко
    Нечего нам о них беспокоится. Они свой выбор сделали. Пускай страдают, может мозги очистятся если не случится инсульт.Бастуют почта, де...

Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры

Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель© AP Photo / Virginia Mayo Вчера 29K прочитали Дмитрий Бавырин Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх