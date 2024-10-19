Назад в будущее.

19 октября отмечается оригинальный праздник - День написания писем в будущее. Неизвестно - кто и когда выступил инициатором даты, но идея отправить послание ´сквозь года´ понравилась многим, и праздник стал приобретать сторонников.
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