JНР: молекула NEAT1 вызывает светобоязнь при мигрени

Международная группа ученых из Великобритании, Австралии и Китая обнаружила молекулу NEAT1, которая играет ключевую ключевую роль в развитии светочувствительности — одного из наиболее изнурительных симптомов мигрени.
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