Происшествия

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В Тюменской области полицейские провели профилактическую акцию «Дети России- 2022»

В Тюменской области в рамках межведомственной антинаркотической акции «Дети России - 2022» полицейские посетили общеобразовательную школу в Ялуторовском районе.

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